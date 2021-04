Ao completar 100 dias de gestão, o prefeito Sérgio Lopes, levou mais uma ação da prefeitura para moradores de comunidades rurais, desta vez, foi atendido os moradores da reserva Extrativista Chico Mendes, na residência do Sr. Jorge do Beijo.

Já na sua 4ª Edição o Programa “Saúde na Comunidade” tem atendido centenas de pessoas que precisam de serviços básicos de saúde, e por residirem em locais de difícil acesso, principalmente no período do inverno, a prefeitura através da Secretaria Municipal de saúde está desenvolvendo esse programa.

Segundo o secretário de saúde Dr. Cassius Hassem, o programa Saúde na Comunidade, tem dado bons resultados. “Estamos levando aos lugares mais longínquos, serviços básicos de saúde, essas pessoas tem dificuldades para vir até a cidade, e a prefeitura está presente com vários serviços, inclusive vacinas de rotina e a vacina contra a covid-19.” Destacou o Secretário.

O Prefeito Sérgio Lopes esteve acompanhando as ações juntamente com a Primeira Dama, Alliny Saldanha, os vereadores de base, Marco Ribeiro, Nego e as vereadores Preta e Seliene.

Sérgio Lopes fez uma breve avaliação desses primeiros 100 dias de gestão e classificou como positiva.

“Hoje estamos completando 100 dias de gestão, recebemos uma prefeitura com muitas dívidas, a cidade e os ramais em péssimas condições, más com muito esforço de nossa equipe aos poucos estamos avançando, Primeiro tivemos que arrumar a casa, tiramos o município da inadimplência, pagamos o piso nacional do magistério para todos os professores, estamos dando assistência em todos os ramais para garantir tráfego nesse período das chuvas, avançamos muito na área da saúde, prova disso é o programa “Saúde na Comunidade”.

Enfim, avançamos em todas as áreas, na Educação, Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente e Turismo, Esporte Cultura e Lazer, Agricultura, Obras e nos Setores Administrativos estamos avançando e organizando tudo, para darmos início a ações que visam a valorização de nossos servidores, com cursos profissionalizantes dentre outras.

Outro ponto frisado pelo prefeito foi a austeridade fiscal e equilíbrio nos gastos.

antecipado os nossos servidores, isso devido ao empenho do pessoal da Secretária de Finanças, que com muita competência tem feito um trabalho de contenção de gastos, e assim, possibilitando manter as contas do município em dias.” Pontuou Sérgio Lopes.

