Não se sabe se o homem de 52 ano vestiu a calcinha ou foi vestido pelos que bateram nele. Crédito do vídeo: Vale do Xingu SBT Altamira

Não se fala em outra coisa em Brasil Novo, na Região do Xingu, sudoeste paraense: um homem de 52 anos foi flagrado roubando calcinha e sutiã do varal da casa de uma moradora da cidade, de pouco mais de 14 mil habitantes, e quase foi linchado por populares.

Quando a polícia chegou no local da ocorrência, no Bairro Cidade Alta, encontrou o homem vestido com as peças íntimas e o levou para a Delegacia da Polícia Civil local, de onde ele foi liberado por ser um crime de menor potencial ofensivo. Não seria a primeira vez que ele furta peças íntimas femininas.

Um morador gravou um vídeo em que o homem, aparentando estar embriagado, aparece vestido de calcinha e sutiã e com as mãos amarradas.

No boletim de ocorrência registrado na delegacia, o dono da residência disse que ao flagrar o homem furtando as peças íntimas no quintal de sua casa, amarrou as mãos deles e esperou a polícia chegar, mas alguns populares tentaram linchar o ladrão.

O acusado foi espancado e os agressores só pararam de bater depois que ele desmaiou. O Samu foi acionado e prestou atendimento, mas quando os policiais chegaram os agressores já tinham fugido.

A dúvida dos moradores é se, ao ser flagrado, o ladrão já estava de calcinha e sutiã ou se foram os agressores que o obrigaram a vestir. (Com informações do site Confirma Notícias) calcinha, bêbado, mas não se sabe se vestiu ou foi vestido pelos seus agressores.

