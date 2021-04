A Prefeitura de Assis Brasil fez hoje o lançamento do programa “Prefeitura na Comunidade” que tem como objetivo levar o serviço público às comunidades de difícil acesso.

O Programa foi inaugurado na comunidade ribeirinha Derretido, localizada às margens do Rio Acre, na Reseva Extrativista Chico Mendes. A ação levou atendimentos de Saúde e Assistência Social para a comunidade. Dentre os atendimentos estão: consultas médicas, procedimentos odontológicos, distribuição de cestas básicas, palestras e orientações sociais, testes, vacinação contra à Covid-19, etc.

Ao todo foram realizados cerca de 664 atendimentos: 95 atendimentos médico; 30 procedimentos odontológicos; 112 triagens; 150 atendimentos Farmacêuticos; 05 exames de PCCU; 68 testes Rápidos( sendo 46 de COVID-19 com 38 casos positivos e 08 negativos) e os demais testes foram de Hepatites B e C, HIV e SÍFILIS; 36 medicamentos injetáveis; 39 imunizações de rotina; 50 imunizações de covid-19; 37 acompanhamentos de bolsa Família;

O Prefeito da cidade, Jerry Correia, acompanhado do vereador Jura Pacheco representante da Câmara Municipal, esteve visitando a ação para acompanhar de perto as atividades. No tocante Jerry denotou gratidão a Deus pela oportunidade de poder servir ao povo e agradeceu os profissionais da Saúde e Assistência Social pelo empenho e competência no desenvolvimento das ações.

O Vereador Jura prestou reconhecimento à gestão, enfatizando que mesmo com os problemas da pandemia a Prefeitura não se descuidou de programar o início das ações em saúde, então isso muito importante porque são nesses momentos que a população precisa da presença do poder público.

