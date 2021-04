PM/AC – Após denúncia anônima, policiais militares do município de Sena Madureira apreenderam uma arma de fogo e 3,5 kg de entorpecentes.

A guarnição realizava patrulhamento preventivo, quando recebeu uma denúncia anônima informando que uma mulher teria chegado à Sena Madureira e iria a Manoel Urbano transportando drogas e uma arma de fogo.

A mulher iria seguir viagem em um táxi. Os PMs montaram uma barreira policial na BR-364 e conseguiram abordar o veículo com a suspeita.

Nas buscas, os militares apreenderam 1,5 kg de maconha e 2,0 kg de cocaína e ainda uma arma de fogo tipo garruncha.

Ela recebeu voz de apreensão e foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira para serem tomadas as demais providências cabíveis ao caso.

