PM/AC – Uma ação integrada das guarnições do 6° Batalhão de Polícia Militar (6° BPM) conseguiu recuperar na noite desta sexta-feira, 10, produtos roubados de uma balsa, em Cruzeiro do Sul. Um homem foi preso e os demais envolvidos identificados.

As guarnições, de Rádio Patrulha, de Policiamento de Trânsito e Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM), foram acionadas para atendimento de ocorrência de roubo, no “Porto do Governo”.

Durante as buscas, a equipe conseguiu localizar nas proximidades, um dos envolvidos no roubo e no bairro Remanso, a embarcação com os produtos roubados.

O material e o homem envolvido no roubo foram apresentados na Delegacia de Cruzeiro do Sul, para as medidas cabíveis ao fato.

