Chiquinho foi candidato a prefeito nas últimas eleições em Tarauacá e é conhecido como R7 do Acre ou menino da bicicleta – Foto: divulgação

O jornalista R7 do Acre, natural do Município de Tarauacá, gravou um áudio demostrando a sua indignação com o desleixo e o descuido do Senador Petecão em meio a pandemia em que todos nós enfrentamos.

De acordo com o áudio do comunicador, ele teria recebido uma foto e a informação de que o senador Petecão estaria visitando os municípios sem cumprir as medidas de proteção e muito menos fazendo o uso das máscaras. “Senador, meu irmão! Enquanto o governador Gladson está tentando salvar vidas, e o senhor fica espalhando covid, chegando nos municípios sem máscaras, rapaz! Vai vender gasolina mais longe, Senador”, disse R7.

É lamentável saber que uma autoridade federal do estado, como é o caso do senador Petecão, descumpra medidas básicas de prevenção, colocando a vida dele e dos demais em risco.

O que se espera, depois deste chamamento de atenção por parte do menino da bicicleta, é que o senador caia na real e cuide da saúde dos outros, já que ele só se preocupa com seus próprios interesses. Pois fazer campanha adiantada em meio ao que as famílias estão enfrentando, é de uma frieza sem igual.

Ouça o áudio:

