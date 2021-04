Prefeito de Rio Branco Tião Bocalom, (PP) e sua vice Marfisa Galvão, (PSD) – Foto: Reprodução Assessoria

Tião Bocalom (PP) – Eleito com quase 63% dos votos válidos, o prefeito da Capital derrotou Socorro Neri (PSB), depois de 16 anos sem tentando uma eleição majoritária.

Com sua vice Marfisa (PSD), Bocalom gerou grandes expectativas, pois sempre foi do discurso moralista e do homem trabalhador; do Produzir para Empregar. Assumindo sem querer fazer transição, compôs seu secretariado boa parte no improviso, acumulando funções e tomando decisões polêmicas de cara. Os atrasos em pagamento de terceirizados, a polícia sendo chamada para bater em trabalhador e a má condução no enfrentamento a Pandemia, colocam Tião Bocalom, como o pior gestor acreano desses 100 primeiros dias.

Prefeito Feijó Kiefer Cavalcante – Foto: Reprodução Assessoria

Kiefer Cavalcante (PP) – Reeleito com 55,3% dos votos para um segundo mandato em Feijó, o prefeito tinha apoio maciço do governador, vários deputados estaduais, federais e senadores, talvez esse tenha sido o fator decisivo. Feijó foi mal administrada e por ser a 4ª maior cidade do Acre, o prefeito deixou a desejar, impossível acreditar que depois de uma gestão péssima conseguiu se reeleger.

Feijó é uma cidade com a infraestrutura maltratada, servidores desvalorizados e ausente de atenção nas políticas públicas, tanto na saúde, assistência social e educação. A sociedade já se mostra arrependida da escolha feita. Kiefer leva o segundo lugar.

Prefeito de Santa Rosa do Purus Tamir de Sá (MDB) – Foto: Reprodução

Tamir de Sá (MDB) – Eleito com 40,32% dos votos válidos o gestor não se diferencia muito de seu antecessor, por fazer o feijão com arroz apenas. O que se espera de um novo gestor, são ações de impacto, que mecham com brio de sua gente, coisa que não aconteceu em Santa Rosa do Purus, o município mais isolado do estado. Santa Rosa sofreu com a enchente do Rio Purus e a prefeitura deixou a desejar nas ações de socorro às vítimas. Por isso, Tamir, leva o terceiro lugar no pódio, dos piores gestores desses 100 primeiros dias.

Rosana Gomes e irmã do ex-prefeito de Senador Guiomard, James Gomes – Foto: Reprodução Assessoria

Rosana Gomes, candidata ao cargo de prefeita em Senador Guiomard-AC pelo PP na coligação Juntos para reconstruir Avançar, Rosana Pereira da Silva (PP) – Eleita com 35,52% dos votos, a irmã do ex-prefeito James Gomes teve apoio de peso na sua campanha. O governador Gladson Cameli, senadores Mailza e Petecão e muitas outras lideranças estiveram em seu palanque.

O velho Quinari como é chamado, foi maltratado nas últimas administrações, isso trouxe a população acreditar em dias melhores. Rosana tendo todo apoio que um prefeito sonha, não consegue dar um rumo e cara para sua gestão. Não tem conseguido se diferenciar do antes e por isso leva o quarto lugar.

Prefeito do Bujaru, João Edvaldo Teles de Lima (PDT) Foto: Alemão Monteiro / 3 de Julho

Prefeito João Edvaldo Teles de Lima tem 64 anos, é casado e tem ensino fundamental incompleto (PDT) foi eleito com 48,02% dos votos, para o seu 3º mandato na cidade de Bujari, derrotando seus adversários em uma disputa com muitos candidatos.

Com muita credibilidade na zona rural, Padeiro tem fama de trabalhador, humilde e honesto, mas parece ter ficado estagnado no tempo e não satisfez muito as expectativas que a população tinha entorno dele. Sem grandes inovações para mostrar, o prefeito faz o básico, as vezes nem isso. Ganhou o 5º lugar no pódio dos que menos alegraram seu povo nesses primeiros 100 dias de gestão, da nova safra de prefeitos acreanos.

Lembrando aos que não gostaram de estar nesse seleto grupo, que estamos apenas com cem dia e tudo pode mudar, basta os senhores querer.

E veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo: Os protocolos sanitários devido a pandemia, com o apoio do Prefeito de Porto Acre, Bené Damasceno, através da secretaria municipal de saúde, comandada pela Vice-prefeita Edna Cuiabano, foram realizados os primeiros atendimento do Programa Saúde Itinerante de 2021.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.