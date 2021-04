Equipe do 4° Batalhão de Polícia Militar (4° BPM) recuperou na madrugada deste sábado, 10, uma camionete que havia sido roubada na noite anterior, no bairro Tucumã. O fato ocorreu na Rodovia AC 40, em Senador Guiomard.

Durante serviço na Operação “Ronda nos Bairros”, os militares foram informados de um camionete que havia sido roubada, no bairro Tucumã e que os criminosos estariam se deslocando sentido Senador Guiomard.

Os militares se deslocaram, imediatamente, a rodovia AC 40, quando conseguiram visualizar e realizar um acompanhamento veicular, sendo o automóvel abordado, poucos metros depois.

O veículo e condutor foram encaminhados a Delegacia de Senador Guiomard, para providências cabíveis ao fato.

