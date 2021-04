Com o objetivo de contribuir com a produção das aulas Remotas por meio da linguagem audiovisual, a Prefeitura de Brasileia por meio da Secretaria de Comunicação, promoveu nesta sexta-feira, 9, capacitação em produção de vídeo, para gestores e coordenadores pedagógicos da rede municipal de ensino.

A oficina, que contou com a presença da Secretária de educação, Francisca Oliveira, foi ministrada pelo tecnólogo em Marketing Digital, Eldson Júnior e o Designer Gráfico, Gabriel Oliveira.

A pandemia da Covid-19 fez com que professores de todo o país trocassem os quadros e as carteiras escolares pelas telas e pelos aplicativos digitais. Nesse contexto, a prefeitura de Brasiléia está investindo na qualificação dos educadores para garantir a aprendizagem dos alunos.

A Secretária Municipal de Educação, Francisca Oliveira, destaca a importância da oficina.

“Estamos realizando essa formação para auxiliar da melhor forma possível os nossos professores a melhorar as habilidades na produção das aulas em vídeo, e dessa forma facilitar a aprendizagem de nossos alunos”, destacou.

O Gestor Carlão Oliveira, que participou do curso, fala sobre o aprendizado.

“Estamos vivendo em um tempo que já deixou de ser atípico, como profissional da educação, temos que estar sempre buscando inovar. Essa oficina, nós dar um suporte para realizar um trabalho diferenciado e de qualidade com base nos recursos tecnológicos e oferecer aulas remotas com mais qualidade aos nossos alunos”, enfatizou.

O tecnólogo em Marketing Digital, Eldson Júnior, que ministrou o curso fala sobre a capacitação.

“A prefeita Fernanda Hassem, é uma visionária, principalmente no ramo da comunicação, e nós trouxe esse desafio através da Secretaria Municipal de Educação, para fazer uma oficina sobre produção e edição de vídeo, destinada aos gestores, levando em consideração que os professores tiveram que se adaptar com esse novo desafio de ensinar por meio digital, interagindo com os alunos via WatsApp. Estamos trabalhando com os gestores e posteriormente a formação será oferecida também aos professores”, disse.

