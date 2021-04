O prefeito de Epitaciolândia Sérgio Lopes, acompanhado dos vereadores da base, José Antônio (Nego-PP), Vereadora Lucimar de Souza (Preta-PP) e o pecuarista Daniel Dorzila, nesta quinta, (08/04), estiveram reunidos com o governador do Estado do Acre, em cumprimento de uma extensa agenda na capital acreana.

Na reunião, o prefeito agradeceu pelas parcerias firmadas com Epitaciolândia. “Estivemos reunidos com o governador primeiramente para agradece-lo pelas parcerias firmadas através do Deracre, e pela tomada de decisão em aplicar a vacina contra a covid-19, nos operadores de segurança pública, e o encerramento do lockdown nos finais de semana.”

“O governador Gladson Cameli, tem sido um grande parceiro de Epitaciolândia, e todos os nossos pedidos até aqui ele tem atendido dentro das possibilidades do estado.” Destacou Sérgio Lopes.

O prefeito aproveitou a reunião para cobrar urgência na instalação de leitos de UTIs, e um aparelho de tomografia, que já estão disponíveis no Hospital Regional do Alto Acre. Além disso foram propostas novas parcerias para infraestrutura no município de Epitaciolândia.

