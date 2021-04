A Prefeita de Brasiléia Fernanda Hassem e o vice-prefeito Carlinhos do Pelado reuniu os secretários e equipes nos dias 7 e 8 de abril no Centro Cultural Sebastião Dantas e realizaram a avaliação dos 100 primeiros dias do novo mandato à frente do Executivo. Na ocasião cada secretaria apresentou seus pontos positivos, negativos e seus projetos para o decorrer do ano de 2021.

O objetivo é montar um método de trabalho em conjunto entre as secretarias da Prefeitura de Brasileia, garantindo melhorias para a população da área rural e urbana De acordo com o Secretário de Agricultura, João Rocha, o momento foi crucial nas tratativas inerentes aos trabalhos executados pelas diferentes secretarias.

Esses dois dias de reunião administrativa, coordenada pela Prefeita Fernanda, foi essencial para nos nortear em relação ao que já fizemos e o que pretendemos fazer em prol do município”, falou João Rocha.

Durante a reunião os Secretários trocaram experiências e conhecimentos técnicos a respeito do funcionamento administrativo do município. Para o Secretário de Saúde Joãozinho Melo o momento é de avanços na área de saúde do município.

Aos poucos o município está se organizando, e na área da saúde temos grandes avanços. A imunização contra a covid-19 tem mobilizado nossa equipe, que com empenho, vem realizando a vacinação de nossos idosos tanto na área urbana como na zona rural. Se Deus quiser brevemente estaremos imunizando novas faixas etárias”, destacou Joãozinho Melo.

A Prefeita Fernanda Hassem encerrou o segundo dia de reunião com a equipe bastante otimista. Foram dois dias de alinhamento e de socialização das informações. “Eu costumo dizer que o êxito de qualquer trabalho é o planejamento, e nós fizemos uma avaliação justa daquilo que está dentro do nosso plano de governo, do que oferecemos até agora para a população. Estamos otimistas e o momento é de muito trabalho por Brasileia”, ressaltou Fernanda Hassem, Prefeita de Brasileia.

