Nas primeiras horas desta sexta-feira, 9, a Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas (Draco), com apoio de agentes da Coordenação de Operações Especiais (Core), Departamento de Polícia Civil da Capital e do Interior (DPCI), Núcleo de Capturas (Necap), Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), 4ª Regional de Polícia Civil, Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) e Canil da Polícia Militar, deflagrou mais uma fase da Operação Impactus, com a prisão 24 pessoas em vários bairros de Rio Branco.

A investigação, desencadeada pela Polícia Civil, apontou alvos com envolvimento direto com organizações criminosas, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

O delegado-geral de Polícia Civil do Estado, Josemar Portes, ressaltou: “As ações continuarão de forma mais intensa, para que possamos combater de maneira firme a criminalidade, asfixiando as ações criminosas com sequestro de bens, bloqueio de contas e retirada de ativos criminais, como drogas e armas”.

A ação contou com o apoio do Iapen, que agregou ações de monitoramento de detentos e emprego de cães adestrados no auxílio das ações policiais.

“A Polícia Penal vem auxiliando as ações da Polícia Judiciária em todo o estado, sobretudo na troca de experiências, e também no cruzamento de informações que possibilitam êxito nas prisões efetuadas durante as operações”, destacou Arlenilson Cunha, presidente do instituto.

Durante o cumprimento de dez mandados de busca e apreensão, foi possível apreender duas armas de fogo, sendo duas escopetas, calibres 20 e 32, drogas e anotações de contabilidade da venda de entorpecentes. Quatro mandados foram cumpridos no bairro Santa Cecilia, onde dois investigados foram flagrados em posse ilegal de arma de fogo e droga.

Já na área da 4ª Regional de Polícia Civil foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, e um flagrante por tráfico de drogas, também com auxílio do canil do Iapen.

Nos últimos dez dias, foram realizadas 17 prisões pelo Necap, em conjunto com policiais penais, sendo cinco delas por tráfico de drogas, duas por homicídio e quatro por roubo. No período, ainda foram cumpridos seis mandados de prisão no presídio estadual.

E veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo: Os protocolos sanitários devido a pandemia, com o apoio do Prefeito de Porto Acre, Bené Damasceno, através da secretaria municipal de saúde, comandada pela Vice-prefeita Edna Cuiabano, foram realizados os primeiros atendimento do Programa Saúde Itinerante de 2021.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.