Os investimentos do governo do Acre na área de segurança pública vêm se intensificando em todo o estado. Na região do Juruá, por exemplo, Gladson Cameli anunciou, recentemente, cerca de R$ 1 milhão para reforma dos prédios da Delegacia da Mulher (Deam), do Centro Integrado de Controle e Comando (Cicc), da Companhia de Operações Especiais (COE) e do Centro Socioeducativo Juruá (ISE), todos em Cruzeiro do Sul.

Nesta sexta-feira, 9, o comando do 6º Batalhão de Polícia Militar (6ºBPM) anunciou mais um investimento da gestão estadual, que é a entrega de mais oito novas motocicletas adaptadas para o patrulhamento tático na região, que vem sendo realizado pelo Grupamento de Intervenção Rápido e Ostensivo (Giro).

O comandante do 6º BPM, tenente-coronel Evandro Silva, enfatiza que essa modalidade de patrulhamento quase foi extinta no Juruá, mas que os investimentos feitos pelo chefe do Executivo trarão fortalecimento aos serviços oferecidos à sociedade.

“Temos um grupo de trabalho composto por quatro policiais que trabalham diariamente. Agora, com mais oito novas motocicletas totalmente equipadas para o trabalho de patrulhamento tático, teremos a possibilidade de colocar uma equipe a mais em operações, inclusive, ampliando os serviços, levando-os para os municípios próximos, que são Rodrigues Alves e Mâncio Lima”, detalhou.

O patrulhamento realizado pelo Giro é “extremamente eficaz”, afirma Evandro Silva. O comandante explica que, em muitas ações, as motocicletas permitem ampliar o raio de atuação das forças policiais e que, em missões, são primordiais para a eficácia de ações-surpresa e enérgicas dos agentes de segurança pública contra o crime, em suas diversas naturezas.

“Aqui no Juruá, o trabalho do Giro já está estabelecido, e com resultados expressivos. Inúmeras são as apreensões de drogas e armas. O governo do Estado tem nos fortalecido e quem ganha com isso é a população”, avalia o comandante.

As chaves dos veículos foram entregues na quinta-feira, 8, aos policiais que compõem o grupamento. A previsão para início de operação dos veículos é sábado, 10, em missão nos municípios de Rodrigues Alves e Mâncio Lima.

O investimento gira em torno de R$ 200 mil e é “fundamental para a manutenção do policiamento tático na região”, como avalia o comandante do Giro, tenente Daniel Santos.

