Em outra agressão misógina de Eduardo Bolsonaro. “Parece, mas não é a gaiola das loucas” – Foto: ABr

Eduardo Bolsonaro, que ontem foi absolvido pelo Conselho de Ética da Câmara após ter feito defesa do AI-5, continua aprontando.

Acaba de postar no Twitter um vídeo com trecho da sessão desta quinta-feira (8) com o discurso do também deputado Éder Mauro que defendia Jair Bolsonaro. A informação é do jornalista Lauro Jardim, em sua coluna no jornal O Globo.

No início do vídeo, a deputada Maria do Rosário falava ao mesmo tempo que Éder, que afirmou que “não iria chamar um médico para ela porque ela não estava no plenário”, na sessão virtual.

Disse Eduardo: “Parece, mas não é a gaiola das loucas, são só as pessoas portadoras de vagina na CCJ sendo levadas à loucura pelas verdades ditas pelo Dep. Eder Mauro”.

A também deputada Joice Hasselmann anunciou que irá fazer uma representação no Conselho de Ética contra ele.

