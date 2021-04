Assessoria – A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) fez um levantamento com o balanço das ações realizadas nos últimos dois anos. O documento destaca os investimentos realizados pela pasta, a sua atuação nos 22 municípios acreanos e a redução dos índices de criminalidade.

“Concluímos o primeiro trimestre de 2021. É chegada a hora de acelerar, mas também é o momento de consolidar resultados e avanços obtidos pela Segurança Pública do Estado nesses últimos dois anos de gestão”, destacou o titular da Sejusp, Paulo Cezar dos Santos.

Para o secretário, foram anos marcados por uma série de mudanças, investimentos, aquisições e novas políticas de administração. Mudanças que permitiram a valorização dos servidores e a melhoria dos serviços prestados à população, em todas as esferas que compõem o sistema.

Redução dos índices de mortes violentas e crimes contra o patrimônio

Os índices de mortes violentas e crimes contra o patrimônio foram significativamente reduzidos entre os anos de 2019 e 2020. É o que aponta o levantamento anual, divulgado pelo Setor de Inteligência e Monitoramento Criminal, da Sejusp. A redução apresentada foi de aproximadamente 30% nos índices de homicídios, e 43%, nos índices relacionados a roubos e furtos. No primeiro semestre de 2021, os números continuam em baixa e o resultado faz parte do planejamento estratégico que contempla, além de ações integradas, a modernização dos serviços públicos, a implantação de bases policiais e a criação de grupos especializados de combate ao crime.

Estruturação

Para garantir a qualidade dos serviços prestados à população, bem como a valorização dos servidores e resultados nas ações de combate ao crime, o governo do Acre, nos últimos dois anos de gestão, realizou diversos investimentos direcionados ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp). A maioria dos investimentos são frutos de recursos próprios, convênios, doações e repasses originários do Fundo Nacional de Segurança Pública (Fundeseg). O total de investimentos é estimado em aproximadamente R$ 40 milhões.

A lista é extensa, mas entre as principais ações destacam-se a modernização do sistema de comunicação, com a aquisição de mais de 340 rádio transmissores digitais, móveis e fixos; a padronização e ampliação do atendimento emergencial, com a centralização das chamadas de ocorrências ao Centro de Comando e Controle (CIC) da capital, ampliando a capacidade de atendimento, com a inclusão dos 22 municípios acreanos. Também a implantação do sistema Cerco Eletrônico, ferramenta com tecnologia de ponta para ajudar na identificação e recuperação de veículos roubados e a criação do Grupo Especial de Fronteiras (Gefron), para o combate aos crimes contra o patrimônio, tráfico de drogas e mediação de crises em regiões de fronteira.

Policia Militar, Civil e Corpo de Bombeiros

Houve reforços com a convocação de aproximadamente 500 policiais, aprovados no último concurso, além de peritos criminais e médicos legistas. Houve reforma de postos policiais, centros e implantação de bases integradas de segurança na capital e no interior. Mais de um milhão de reais foram investidos em materiais, equipamentos de proteção e controle de distúrbio civis e houve a aquisição de mais de 200 veículos, entre caminhonetes, veículos de passeio, vans e ônibus, distribuídos entre as instituições, dando reforço ao policiamento preventivo e ostensivo na capital e no interior.

“Também tivemos a construção de casa tática do Batalhão de Operações Especiais (Bope), a revitalização do Centro Integrado de Ensino e Pesquisa (Cieps), a entrega de mais de 75 motocicletas de moto-patrulhamento para uso do Grupo de Intervenções Rápidas e Ostensivas (Giro) e das demais unidades da Polícia Militar. Deu-se também a construção de Centro de Treinamento de Tiro Policial em Cruzeiro do Sul e a assinatura de convênio para repasse de recursos destinados à manutenção de veículos utilizados no enfrentamento à violência”, destacou o comandante da PMAC, coronel Paulo César Gomes.

Instituto de Administração Penitenciária – Iapen

Nas unidades prisionais do Acre, houveram melhorias com a Inauguração da Unidade de Monitoramento Eletrônico e Núcleo de Atendimento à Família, em Tarauacá. Também, a ampliação de pavilhões do Complexo Penitenciário de Rio Branco, oferecendo melhores condições de segurança e assistência aos apenados. Contratação de profissionais por meio de processo seletivo, para atuação na área da saúde, em presídios do Acre. Implantação do Centro de Treinamento de Policiais Penais no presídio de Senador Guiomard e aquisição de máquinas e aparelhos de scanner corporal para fortalecimento das ações de segurança nos presídios, além do repasse de rádio transmissores, viaturas e equipamentos.

Instituto Socioducativo – ISE

O governo também realizou a convocação do cadastro de reserva do último processo seletivo, aumentando o efetivo e a segurança dentro das unidades do Instituto Sócio Educativo, expandiu salas de aula para o ensino de jovens infratores e investiu em parcerias com instituições de capacitação profissional, para a realização de cursos profissionalizantes.

Centro Integrado de Operações aéreas – Ciopaer

Houve o fortalecimento da frota de aeronaves, com o recebimento de dois aviões bimotores e um helicóptero estilo esquilo, somados a mais um que já existia, totalizando quatro aeronaves à disposição do governo.

“Todos esses avanços e investimentos foram possibilitados por meio da sensibilidade do governador Gladson Cameli, que tem feito pela segurança pública o que jamais foi visto nas gestões anteriores. Temos para os próximos meses mais avanços a destacar, como melhoria das instalações de todas as nossas bases de segurança, também vamos entregar mais 20 milhões a serem investidos na compra de veículos, materiais e equipamentos tecnológicos e outros 50 milhões, que permitirão o fortalecimento das ações com a implantação do policiamento comunitário e ações de inteligência”, relatou Paulo Cezar dos Santos, secretário de Estado de Segurança.

Valorização

Reconhecer a importância do trabalho executado pelo servidor público, motivá-lo e recompensá-lo pelos serviços prestados à sociedade está na política de valorização do governo do Estado do Acre. A prova disso é que, mesmo acima do limite prudencial, o governo tem mantido o pagamento dos servidores públicos em dia, garantido promoções e capacitações, além de adicionais e premiações.

Só para os profissionais da Segurança Pública, o governo já investiu, nos últimos dois anos de gestão, mais de R$ 8,1 milhões em pagamentos de prêmios anuais de valorização e adicional de insalubridade. Promoveu mais de 500 policiais militares e do Corpo de Bombeiros, também investiu na capacitação de mais de 500 policiais com instruções de abordagem, armamento, técnicas de defesa pessoal e sobrevivência, além de promover ações em saúde, com atendimentos psicológicos e sociais.

Em meio ao período de pandemia, atuando em uma das atividades consideradas essenciais e, consequentemente, constituindo-se numa das categorias mais afetadas pelo coronavírus, com 33% do efetivo alcançado pela doença e 16 mortes, os servidores da Segurança Pública ganharam prioridade na fila de vacinação, após petição do governador Cameli ao Ministério Público Federal (MPF) e Ministério da Saúde (MS). O pedido foi acatado e ,nesta primeira semana de abril, a estimativa é de já ter 38% dos profissionais de Segurança devidamente vacinados.

“Todo meu respeito a esses verdadeiros guerreiros, que arriscam suas vidas para que outras sejam salvas. Nada mais justo que priorizar a vacinação dos profissionais da Segurança e dizer que contamos com cada um deles para superar essa situação de uma vez por todas. Entre os meses de abril e maio, teremos novidades positivas. Estou muito confiante que estamos próximos de virar essa página e voltar a ter dias melhores”, disse o governador Gladson Cameli, durante solenidade de vacinação dos profissionais, ocorrida na ultima quarta-feira, 7.

