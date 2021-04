Mesmo diante da crise econômica e tragédia sanitária, Bolsonaro disse para o grupo de empresários que o país estaria pior se o PT que estivesse no poder – Foto: Divulgação

Brasil 247 – Em jantar com empresários, ao contrário de Jair Bolsonaro, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, circulou de máscara. Bolsonaro questionou: “Ô, Queiroga, tá de máscara? Tira a máscara, caralho”.

Ao que o ministro respondeu, rindo: “tenho que dar o exemplo. Para com essa mania de querer desmascarar as pessoas”.

Em outro momento do jantar, Bolsonaro ainda resolveu atacar o PT e, mais uma vez, teria recebido apoio dos presentes. Segundo o presidente, se Fernando Haddad tivesse ganhado a eleição de 2018 “o Brasil teria afundado e virado um caos”, como se não fosse exatamente essa a situação do país.

Relatos de presentes dão conta que o presidente se comprometeu a acelerar a vacinação contra a Covid, mas ele seguiu pregando contra as medidas restritivas, o que teria sido endossado pelos empresários. O grupo de cerca de 20 pessoas era composto por nomes como o de David Safra, presidente do Banco Safra, Luiz Carlos Trabuco Cappi, presidente do conselho de administração do Bradesco, André Esteves, fundador do BTG Pactual, Rubens Ometto Silveira Mello (Cosan), Flávio Rocha (Riachuelo) e Paulo Skaf, presidente da Federação da Indústria do Estado de São Paulo (Fiesp), além do anfitrião do jantar, Washington Cinel, dono da empresa de segurança Gocil, entre outros.

