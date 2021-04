Presidenta nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann pede impeachment de Jair Bolsonaro – Foto: Lula Marques

Brasil 247 – A presidenta nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann, defendeu nesta quinta-feira (8) o impeachment de Jair Bolsonaro, ao comentar a decisão do ministro Luis Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a instalação da CPI da Covid-19.

“Que vergonha para o Congresso Nacional ser determinado pelo Supremo Tribunal Federal a cumprir suas obrigações! Evidencia a conivência de seus dirigentes que se mancham com o sangue das mortes no Brasil. Se logo não abrirem o impeachment serão humilhados novamente!”, afirmou a presidenta do PT.

O ministro Barroso concedeu liminar em mandado de segurança apresentado no mês passado pelos senadores Alessandro Vieira e Jorge Kajuru e liberou o tema para julgamento colegiado imediatamente no Plenário virtual do STF.

A decisão foi tomada depois de manifestação enviada pelo Senado ao Supremo, na noite última segunda-feira (5/4), para permitir que a Casa se manifestasse a respeito do caso.

Na liminar, o ministro destacou que a Constituição estabelece que as CPIs devem ser instaladas sempre que três requisitos forem preenchidos: assinatura de um terço dos integrantes da Casa; indicação de fato determinado a ser apurado; e definição de prazo certo para duração. Não cabendo, portanto, possibilidade de omissão ou análise de conveniência política por parte da Presidência da Casa Legislativa. Conforme o ministro, há diversos precedentes da Suprema Corte nesse sentido.

