Assessoria – No dia 07 de abril comemora-se o Dia Mundial da Saúde, uma data criada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 1948 com a finalidade de conscientizar a população a cuidar da sua saúde como um bem precioso.

A Prefeitura de Rodrigues Alves, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou na quinta-feira, 07, na Unidade Básica de Saúde Pe. Teodoro, ação em alusão ao Dia Mundial da Saúde. O evento contou com a presença do Secretário de Saúde, Everton Farias, do Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Carlos Sérgio, do Vereador Tiago Matos e do Dr. Eduardo, que proferiu relevante palestra acerca do tema aos profissionais da Saúde.

Conversamos com o secretário de saúde sobre o evento. “Esse dia tem uma importância muito grande para nós responsáveis pelo sistema de Saúde. Quando falamos de Saúde, às vezes se pode pensar que é só a ausência de doenças em nosso organismo, o que não é verdade. Então, essa data é importante para despertar a atenção da população sobre os cuidados com a própria saúde e mobilizá-la em prol do seu próprio bem-estar físico, mental e social”, destaca Everton Farias.

Everton salientou que a celebração do Dia Mundial da Saúde visa a melhoria do usuário e da saúde em geral, pois, muitas vezes o paciente só procura a unidade de saúde quando realmente está doente ou já está no estado mais grave e não é essa atitude a recomendável. Na verdade, ele precisa procurar informações, se alimentar melhor e usar o seu corpo da melhor forma possível.

“A Secretaria Municipal de Saúde está de parabéns, uma vez que faz um excelente trabalho de enfrentamento à pandemia de Covid-19. Estamos buscando vacinar todas as faixas etárias que compõem o Programa Nacional de Imunizações, do Ministério da Saúde. Ainda, como Conselho Municipal de Saúde, estamos a fiscalizar as verbas e os recursos que chegam ao município, bem como a participar do planejamento de ações de Saúde”, concluiu Carlos Sérgio.

