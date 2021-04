Prefeitura de Epitaciolândia implantou a Ouvidoria Geral do Município (OGM), que tem como objetivo promover ações que possam garantir a participação social, contribuindo para a defesa dos direitos dos cidadãos perante a administração pública municipal, incentivando a transparência, a eficiência e o aprimoramento dos serviços públicos.

Os atendimentos serão feitos via celular com o número 99282-6674 ou fixo, 3546- 3427 , sendo telefone e WhatsApp, bem como ou ainda pelo e-mail: gabinete@epitaciolandia.ac.gov.br, e/ou pelo site: www.epitaciolandia.ac.gov.br ou Sempre será preservado a identidade dos participantes, garantindo o anonimato do cidadão.

A Ouvidoria recebe as seguintes manifestações: denúncias, elogios, reclamações, solicitação de serviços, sugestões e pedidos de acesso à informação.

A Ouvidoria Geral do município será dirigida pelo Ouvidora geral nomeado que deverá atuar em parceria com as Secretarias e representantes das entidades administrativas, a fim de aprimorar e garantir a eficiência dos serviços públicos.

“Um dos objetivos da implantação da Ouvidoria, é fazer uma gestão transparente, com mais comunicação com o público de maneira geral, visando uma gestão com maior participação da sociedade e além disso atender as recomendações do Tribunal de Contas do Estado (TCE), por isso nós implantamos a Ouvidoria e a Controladoria Interna, para que seja um canal direto com a sociedade.” Pontuou Sérgio Lopes prefeito de Epitaciolândia.

