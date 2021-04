Através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a prefeitura de Cruzeiro do Sul inaugurou de forma oficial, na manhã desta quinta-feira, 08, o primeiro ecoponto do município.

A função do ecoponto vai ser receber material reciclável – papelão, alumínio, metais, eletrodomésticos, entre outros – e transformar esse material em um novo ativo econômico.

O poder público foi parceiro da sociedade civil na abertura do Ecoponto em Cruzeiro do Sul, que será administrado por uma cooperativa local de reciclagem – Coopsul – gerando diretamente 21 novos empregos.

Renata Bussões, presidente da cooperativa, se emocionou ao falar sobre o trabalho no Ecoponto: “Quero agradecer a prefeitura, toda gestão do prefeito Zequinha, por acreditar no nosso sonho. Pra gente, hoje é um dia histórico. As pessoas que estão aqui estavam trabalhando em condição precária, sem estrutura. E agora, me emociona saber que olharam pra gente, e também para a cidade, pois o nosso trabalho gera emprego e ajuda a cuidar da saúde também!”, e continuou: “É muito gratificante ver que não somos mais esquecidos pelo poder público. É um sonho realizado”, disse Renata.

Para o secretário de meio ambiente, Ygoor Neves, tem que se comemorar o funcionamento do novo ecoponto: “Essa é uma união de esforços para tomar medidas que possam garantir uma sociedade com um olhar mais carinhoso ao meio ambiente. Graças ao prefeito Zequinha Lima, estamos vendo esse trabalho acontecer. Para Cruzeiro do Sul isso é uma novidade, mas esses ecopontos já existem há mais de 40 anos. E, só agora, com a sensibilidade que tem essa gestão, é que estamos dando esse primeiro passo para termos uma cidade que cuida do meio ambiente e transforma o lixo em ativo econômico”, disse o secretário.

O prefeito Zequinha Lima, se mostrou satisfeito com o ecoponto: “Fico feliz em ver que estamos trabalhando e fazendo muito, mesmo com o pouco recurso que temos.

Esse ecoponto é um exemplo disso, um lugar que transforma lixo em dinheiro! Queremos ver esperança nos olhos das pessoas, sempre priorizando a saúde e a qualidade de vida da nossa gente”. E seguiu: “Parceria entre público e privado é um dos caminhos importantes para ver nossa cidade crescer. Fazemos tudo com transparência, respeitando nossas leis. Sempre trabalhando perto das pessoas e cuidando delas, será assim enquanto estivermos na prefeitura”, inalizou Zequinha.

Ecoponto, como usar?

O cidadão pode procurar o Ecoponto, na rodovia AC-405, para descartar materiais recicláveis. Todo material seco ou molhado pode ser aproveitado A cooperativa que administra o espaço, está se preparando para, em breve, oferecer o serviço de coleta, tanto nas empresas, como na casa das pessoas. Mas, por enquanto, só é possível descartar seus matérias passando no Ecoponto.

O que para você é lixo e entulhos, será reciclado e transformando em outros produtos para revenda. O que fortalece a cadeia produtiva e a economia do município. O telefone para contato e esclarecimentos sobre o Ecoponto é: (68) 99212 – 9241.

