O prefeito Sérgio Lopes, se reuniu nesta quinta, (08/04), com empresários do ramo imobiliário, em Rio Branco, para convida-los a visitarem o município a fim de conhecer o potencial econômico de nossa região, e firmarem parcerias para possíveis investimentos em Epitaciolândia.

“Hoje estive reunido com empresários do ramo imobiliário na capital acreana, para convida-los a visitarem o município de Epitaciolândia, e conhecer o potencial econômico, estamos em uma posição privilegiada geograficamente, temos duas cidades vizinhas que somam mais de 80 mil habitantes, além disso é rota de passagem para o oceano pacifico e em breve será rota para ligação do Departamento de Pando com o restante da Bolívia.” Disse Lopes.

Lopes, ressaltou ainda que o município de Epitaciolândia hoje, desponta com um dos mais promissores no agronegócio, já é um dos maiores produtor de suínos, e, agora está ganhando destaque no plantio de milho e soja, além de outras culturas como a pecuária, café, banana, melancia, abacaxi etc.

