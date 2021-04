Mesmo diante da crise econômica e tragédia sanitária, Bolsonaro disse para o grupo de empresários que o país estaria pior se o PT que estivesse no poder – Foto: Reprodução/Arquivo



Por Ivan Longo, na revista Fórum – Durante jantar realizado em São Paulo entre Jair Bolsonaro, membros do governo e nomes do meio empresarial, na noite desta quarta-feira (7), o presidente foi poupado de críticas, mesmo diante do fato de que o país vive uma tragédia sanitária e econômica que é fruto direto da maneira como o atual governo lida com a pandemia.

Relatos de presentes dão conta que o presidente se comprometeu a acelerar a vacinação contra a Covid, mas ele seguiu pregando contra as medidas restritivas, o que teria sido endossado pelos empresários. O grupo de cerca de 20 pessoas era composto por nomes como o de David Safra, presidente do Banco Safra, Luiz Carlos Trabuco Cappi, presidente do conselho de administração do Bradesco, André Esteves, fundador do BTG Pactual, Rubens Ometto Silveira Mello (Cosan), Flávio Rocha (Riachuelo) e Paulo Skaf, presidente da Federação da Indústria do Estado de São Paulo (Fiesp), além do anfitrião do jantar, Washington Cinel, dono da empresa de segurança Gocil, entre outros.

Segundo o jornal Valor, que teve acesso a um áudio das falas feitas durante um encontro, Bolsonaro pintou um Brasil atrativo para os negócios, ignorando o fato de que o país tem apresentado sucessivos revezes nos indicadores econômicos.

“Tem de olhar o lado bom do país. Os investidores estão acreditando no Brasil. Basta olhar, hoje, o leilão dos aeroportos. Não existe terra melhor do que essa!”, afirmou.

Em outro momento do jantar, Bolsonaro ainda resolveu atacar o PT e, mais uma vez, teria recebido apoio dos presentes. Segundo o presidente, se Fernando Haddad tivesse ganhado a eleição de 2018 “o Brasil teria afundado e virado um caos”, como se não fosse exatamente essa a situação do país.

“Estamos com o senhor. O Brasil não volta para ladrão e vagabundo”, teria respondido um dos empresários.

As críticas que os empresários não fizeram a Bolsonaro, segundo relatos, teriam se voltado, além do PT, para o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), por conta das medidas de restrição decretadas para frear a transmissão do coronavírus.

Além dos nomes do setor empresarial, estiveram presentes no encontro o deputado federal Ricardo Barros (PP-PR), o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, o presidente do Banco Central, Roberto Campos, o ministro das Comunicações, Fabio Faria, o ministro da Economia, Paulo Guedes, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, entre outros membros do governo.

E veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: A apresentador do programa Alerta Nacional, Sikêra Júnior, fez um desabafo durante o programa, onde na oportunidade chamou a atenção de Bolsonaro para a situação em que o país enfrenta. Sikêra sempre defendeu o presidente afirma pagar um alto preço por isso.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.