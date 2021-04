Assessoria – A abertura do cronograma da campanha Abril Verde, sob o tema “Volte com segurança para sua casa, alguém te espera”, foi realizada na tarde desta quarta-feira, 7, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into/AC).

A campanha foi criada com o intuito de elaborar uma nova cultura de redução e eliminação de acidentes no trabalho e de doenças ocupacionais. O movimento é simbolizado no calendário nacional com um laço de cor verde, que corresponde à segurança no trabalho.

“Hoje temos aqui vários profissionais, incluindo fisioterapeutas, nutricionistas, médicos, fonoaudiólogos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos, assistentes sociais, e vamos reforçar esses cuidados no trabalho”, disse a gerente geral do Into, Lorena Seguel.

A campanha irá se estender durante todo o mês de abril e contará com palestras com temas como: Impactos Sociais, Jurídicos e Econômicos dos Acidentes de Trabalho e Autocuidado na Pandemia, e Dia do Trabalhador, além de outras ações.

“Quero fazer um agradecimento especial a toda essa equipe que no dia a dia vem cuidando das famílias. A gente fica muito feliz quando vê pessoas sendo recuperadas. Agradeço todo o carinho e cuidado que os profissionais de saúde têm tido com todos os pacientes”, destacou o secretário Alysson Bestene, que prestigiou o evento.

E veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo: Os protocolos sanitários devido a pandemia, com o apoio do Prefeito de Porto Acre, Bené Damasceno, através da secretaria municipal de saúde, comandada pela Vice-prefeita Edna Cuiabano, foram realizados os primeiros atendimento do Programa Saúde Itinerante de 2021. Do G1 Acre.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.