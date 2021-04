Assessoria – Com recursos próprios, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul adquiriu insumos para usinar cerca de 500 toneladas de massa asfáltica. O material chegou na cidade na última semana e já está sendo empregado na Operação tapa-buracos. A ação foi intensificada pela Secretaria Municipal de Obras, que está levando os serviços a diversos bairros da cidade. Nesta semana os serviços ocorrem nos bairros Santa Terezinha, João Alves, Centro, Escola Técnica, Arthur Maia, Formoso e Lauro Muller.

Mesmo durante o período chuvoso, pelo menos sete equipes estão atuando diretamente nos serviços de tapa-buracos e reparos imediatos em todos os bairros da cidade. A usina do município está produzindo diariamente 20 toneladas de asfalto. Além do grupo que atua no tapa-buracos, ainda existe uma outra equipe voltada para consertar bueiros que são danificados pelas fortes chuvas neste período invernoso e uma outra que atua diretamente com o Depasa na recuperação de ruas que são abertas para reparação da rede de água quebrada.

O secretário municipal de Obras, Josinaldo Batista, destacou que o município de Cruzeiro do Sul vem sofrendo muito com um dos invernos mais fortes já vivenciados, no entanto os serviços estão acontecendo a contento para que no verão as ações sejam intensificadas.

“Infelizmente já estamos vivendo a segunda grande enchente do ano e isso afeta diretamente o planejamento de execução de obras, mais não temos parado. Nosso prefeito Zequinha Lima determinou que continuássemos com a operação tapa buracos para que no verão não tenhamos tantos problemas. Conseguimos comprar insumos suficientes para este momento e só não atuamos quando realmente está chovendo”, disse Batista.

O Prefeito Zequinha Lima destacou a importância das ações mesmo durante o período invernoso.

“Mesmo no período de chuvas não paramos os serviços de obras, embora alguns tenham que acontecer de forma paliativa neste momento. Não queremos deixar para fazer tudo apenas no verão. Temos que dar solução aos problemas, e por isso estamos com nossas equipes realizando os trabalhos todos os dias, de forma intensa, para proporcionar trafegabilidade e ruas bem acessíveis para nossa população”, informou o prefeito.

