Assessoria – Após investimentos em ampliação e melhoria do sistema de abastecimento de água em Brasileia e Assis Brasil, o governo do Acre, por meio do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa), realiza a manutenção predial das unidades do Depasa nos municípios. Com mais de 90% dos serviços executados, a entrega das obras devem ser realizadas neste mês de abril.

Executados com recursos próprios, os projetos contemplam a reforma da estrutura física do laboratório, da casa de química, da casa de cloração e depósito. As intervenções irão corrigir desgastes causados pela ação do tempo e melhorar o ambiente, bem como as condições de trabalho de gestores e técnicos.

“Além do cuidado com as estruturas, a saúde e bem-estar dos nossos servidores também é prioridade para nós. Atendendo a recomendação do governador Gladson Cameli, planejamos e acompanhamos o trabalho das equipes, para que tudo funcione da melhor maneira possível”, destaca a presidente do Depasa, Waleska Dessotti.

Além da manutenção dos prédios do Depasa em Assis Brasil e Brasileia, nesta primeira etapa a ação contempla a Oficina de Mecânica e Elétrica localizada no Segundo Distrito de Rio Branco, divisão que atende as sedes do Depasa no interior.

O projeto contempla melhorias de espaços internos e externos. A execução do serviço inclui pintura, troca de piso e cobertura, além de melhoria das instalações elétricas e hidráulicas.

Avanços no interior

Com recursos da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), o governo do Acre concluiu a obra de ampliação do sistema de captação, tratamento e distribuição do sistema de abastecimento de água de Brasileia. O investimento foi de mais de 1,4 milhão.

Atualmente com capacidade para produzir 150 litros por segundo, a unidade de Brasileia produz o suficiente para atender a demanda da população do município, estimada em 26.702 habitantes. Os próximos investimentos devem contemplar a ampliação da rede de distribuição e ações de combate ao desperdício.

“Garantir o acesso à água tratada para todas as pessoas é uma das prioridades do governo. Com as ações emergenciais já avançamos muito, e continuaremos empenhados, unindo forças, para avançar ainda mais”, enfatiza Waleska Dessotti.

Em Assis Brasil, os primeiros investimentos da gestão Gladson Cameli permitiram aumentar a capacidade de produção. Funcionando 14 horas ininterruptas, o sistema de abastecimento de Assis Brasil produz cerca de 40% mais do que é necessário para atender a demanda do município.

E veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo: Os protocolos sanitários devido a pandemia, com o apoio do Prefeito de Porto Acre, Bené Damasceno, através da secretaria municipal de saúde, comandada pela Vice-prefeita Edna Cuiabano, foram realizados os primeiros atendimento do Programa Saúde Itinerante de 2021.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.