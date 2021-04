Assessoria – Para amenizar os impactos causados pela enchente, o governo do Acre, por meio do Gabinete da Primeira-Dama Ana Paula Cameli, e da Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM), em parceria com o Sistema Fecomércio – Sesc e Senac, entregou mais de 55 mil refeições prontas em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, no período de 21 de fevereiro a 6 de março.

A distribuição de sopas e marmitas se iniciou nos bairros com famílias em situação de vulnerabilidade social e as refeições foram produzidas no restaurante do Sesc, que integra o Sistema Fecomércio. As equipes da SEASDHM e do Mesa Brasil do Sesc distribuíram os donativos aos alagados e bairros carentes das duas cidades.

Em Rio Branco, 21 bairros foram contemplados, beneficiando mais de quatro mil famílias. Durante as entregas, também foram realizadas visitas socioassistenciais para atender as demandas das comunidades, com cestas básicas e doações de roupas.

“Agradecemos a parceria com o Sistema Fecomércio-Senac-Sesc, por meio do Programa Mesa Brasil, que possibilitou a realização das doações à nossa população, que enfrentou esse momento crítico das enchentes dos rios e vem enfrentando a pandemia. Minha palavra é gratidão”, destacou a primeira-dama do Estado, Ana Paula Cameli.

Em Rio Branco as entregas totalizaram 35.247 sopas e 11.983 almoços, ao todo 47.230 refeições. Em Cruzeiro do Sul, 10.200 sopas já foram distribuídas e as entregas continuarão até o dia 17 de abril.

“Percorremos as cidades do Acre e pudemos constatar o sofrimento das famílias; muitos perderam tudo. A situação é extremamente difícil. O Sistema Fecomércio viabilizou recursos para que essas pessoas pudessem voltar às suas casas com uma certa segurança sanitária e, junto com a SEASDHM, entregamos mais de 57 mil refeições”, relatou o presidente da Fecomércio, Leandro Domingos.

Além de contemplar os bairros mais vulneráveis, a SEASDHM distribuiu refeições também nas unidades de pronto atendimento (UPAs) de Rio Branco e no Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into-AC).

“As entregas de refeições aproximaram mais ainda o Estado das comunidades. As visitas proporcionaram, para a assistência social, o reconhecimento das famílias mais vulneráveis e os bairros mais afastados”, destacou a titular da SEASDHM, Ana Paula Lima.

