O deputado federal Leo de Brito (PT-AC) protocolou junto à mesa diretora da Câmara dos Deputados, Projeto de Resolução pedindo a extinção do reembolso de verbas referentes às despesas de assistência médica e despesas com alimentação para parlamentares.

Recentemente a Presidência da Câmara aumentou em 170% o limite de reembolso de despesas médicas na rede privada, passando de R$ 50 mil para R$ 135,4 mil.

“Estamos vivendo tempos muito difíceis, as pessoas estão passando necessidades, a fome voltou a assolar os brasileiros, além da crise sanitária estamos vivendo uma crise social sem precedentes, o desemprego só cresce, aumentos constantes no gás de cozinha, combustíveis, alimentos, medicamentos, esse tipo de privilégios para os parlamentares é um absurdo! Não faz sentindo algum a Câmara pagar alimentação de deputados, assim como as despesas com saúde”, disse o deputado.

O parlamentar acreano pediu urgência na tramitação da matéria e o apoio e o bom senso de seus pares para a aprovação do projeto.

E veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo: Os protocolos sanitários devido a pandemia, com o apoio do Prefeito de Porto Acre, Bené Damasceno, através da secretaria municipal de saúde, comandada pela Vice-prefeita Edna Cuiabano, foram realizados os primeiros atendimento do Programa Saúde Itinerante de 2021.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.