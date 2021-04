O prefeito esteve com governador Gladson Cameli, onde agradeceu pela parceria que o estado vem desenvolvendo com sua gestão, inclusive com recursos do DERACRE já em conta. Em seguida esteve na prefeitura de Rio Branco, onde foi recebido pelo prefeito Tião Bocalom, que preside AMAC – Associação dos Municípios do Acre. Os dois trataram de projetos na área da educação, saúde e trocaram experiências desse início de mandato.

Depois o prefeito esteve com o Diretor – Presidente do IEPTEC – Instituto de Educação Profissional, que deu garantia de que em breve, os alunos concluirão o curso de Técnico de enfermagem, que se encontrava parado.

César comemorou agenda positiva e destacou as parcerias que estão vindo para melhorar ainda mais a condição de vida e da cidade de Porto Walter.

“Amigos, estou em Rio Branco em agenda institucional. Nesta Quinta-feira (08), me reuni com o Prefeito de Rio Branco e Presidente da AMAC, Tião Bocalom , onde falamos de projetos e ações em áreas prioritárias como Saúde e Educação. Em seguida, me reuni com o Presidente do IEPTEC, Francineudo Costa, onde garantimos com a assinatura de um Termo de Cooperação Técnica a conclusão do Curso de Técnico em Enfermagem em nosso município, graças a uma parceria com a Prefeitura. Em seguida, fui recebido pelo Governador Gladson Cameli , para reafirmar o nosso compromisso de trabalharmos em conjunto para mudar e transformar a vida de nossa população”, disse o prefeito.

O gestor concluiu detalhando, o resultado dos dois convênios assinados com o governo do estado através do DERACRE, que já liberou a parcela do primeiro, o que garantirá a imediata execução.

“Em nossa gestão já assinei 02 convênios com o DERACRE, e hoje já informo que a primeira parcela do convênio para retirada de entulhos e combate à Dengue já está na conta da Prefeitura pronto para ser executado”, finalizou César.

