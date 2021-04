Assessoria – A senadora Mailza Gomes e a prefeita de Senador Guiomard, Rosana Gomes, foram as anfitriãs da comitiva do governador Gladson Cameli na visita oficial à cidade na manhã desta quinta-feira, 8.

Gladson estava acompanhado pela primeira-dama do Estado, Ana Paula Cameli, pelo deputado estadual José Bestene e pelo comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Carlos Batista. A visita oficial começou na prefeitura, onde a senadora e a prefeita apresentaram ao governador o secretariado municipal. Rosana Gomes agradeceu a visita do chefe do Executivo e aproveitou para apresentar algumas demandas, entre elas, a de recursos para a revitalização das ruas na cidade.

“Estou muito feliz de receber a visita do nosso governador. Quero dizer que o senhor pode contar com o Quinari”, disse a prefeita. Também estavam no local o vice-prefeito, Ney do Miltão, e o presidente da Câmara de Vereadores, Magildo Lima.

Doação de terreno para implantação de unidade do Corpo de Bombeiros

Em seguida, o governador foi conhecer, no bairro Democracia, o terreno que a prefeitura está doando ao Estado para a implantação do 10° Batalhão Especial de Proteção e Combate a Incêndio Florestal (Bepcif), do Corpo de Bombeiros.

A obra será financiada com recursos de emenda parlamentar da senadora Mailza Gomes. “ Estou à disposição do Estado e do município. Nosso mandato tem direcionado recursos para todos os municípios. Trago uma mensagem de fé, de esperança e coragem, que a gente vai passar por esta fase”, disse a senadora, referindo-se à pandemia.

O coronel Carlos Batista enalteceu a ação da senadora e reiterou o compromisso da corporação em continuar atuando em favor da comunidade. “O objetivo é trazer, para esta futura unidade, toda a nossa estrutura para atender a comunidade. Em nome da corporação agradeço à senadora e ao governador pelos investimentos direcionados para nossa instituição”, disse o comandante.

Revitalização do ginásio

Encerrando a agenda na “terra do amendoim”, o governador foi verificar o andamento da obra de revitalização do Ginásio José Edson dos Santos, uma antiga reivindicação dos desportistas que deve ser entregue no início do mês de maio. O investimento de R$ 300 mil garante a recuperação total da estrutura física, com construção de nova quadra, banheiros e sistema de iluminação.

A gente não consegue fazer nada sozinho. Senadora, eu preciso da senhora e não posso deixar de agradecer seu empenho. A senhora me representa. Aos vereadores, o meu respeito. Aos servidores, minha gratidão pelo trabalho que fazem. Eu não vou desistir enquanto não der saúde e segurança para o nosso povo. E peço que tomem cuidado, porque a gente vai virar essa página e vencer a pandemia. Se tiver que tirar água de pedra a gente vai tirar, para melhorar a vida das pessoas”, disse o governador.

E veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo: Os protocolos sanitários devido a pandemia, com o apoio do Prefeito de Porto Acre, Bené Damasceno, através da secretaria municipal de saúde, comandada pela Vice-prefeita Edna Cuiabano, foram realizados os primeiros atendimento do Programa Saúde Itinerante de 2021.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.