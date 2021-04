O presidente da Câmara municipal de Porto Walter, vereador Robson Rodrigues (MDB), participou da viagem solidária as famílias da comunidade Rio Natal, no último feriado de pascoa.

O vereador fez questão de enaltecer a solidariedade do poder público municipal e estadual, com as famílias Portowaltenses que mais passam necessidades nesse momento pós enchente e com as dificuldades enfrentadas devido a Pandemia.

Foram distribuídos dezenas de cestas básicas, kits de limpeza e materiais de higiene, além de centenas de caixas de chocolates para as crianças da comunidade.

“Compartilho com vocês a viagem que fiz durante o feriado de Páscoa ao Rio Natal. Acompanhei a equipe da prefeitura que estavam fazendo entregas de donativos para as famílias que foram atingidas pelas cheias. Foram entregues mais de 50 cestas básicas acompanhadas de kits de higiene pessoal e limpeza. Por ser Páscoa, distribui chocolates para as famílias e crianças das comunidades como mensagem de carinho e esperanças nesse momento sagrado para nós cristãos. Que a mensagem de nosso Salvador possa nos encher e nos animar a continuarmos com fé”, disse o vereador.

Robson aproveitou e agradeceu pela parceria firmada.

“Agradeço ao prefeito César Andrade e seu vice Guarsonio Melo, a coordenadora do CRAS ,ao secretário de Gabinete Donicélio Nunes, ao Governo do estado e Ministério Público”, finalizou o presidente da câmara.

Eleito para o primeiro mandato em Porto Walter, Robson Rodrigues foi o vereador mais votado do pleito de 2020. Escolhido através dos pares para presidir o parlamento, Robson vem adotando uma postura coletiva, fazendo com que todos os demais vereadores possam trabalhar e ajudar na construção de uma cidade melhor.

