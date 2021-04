Neste Sábado (10), será dado início a vacinação contra a COVID-19 para a população rural acima de 35 anos. O anúncio foi feito hoje pelo Prefeito César Andrade em entrevista ao Jornal da Ocidental.

Desde que assumiu a prefeitura em janeiro deste ano, César Andrade (MDB) e seu vice Guarsonio Melo (PSDB), deram continuidade ao bom planejamento que já vinha sendo executado pela equipe anterior, apenas aperfeiçoando algumas ações no controle do covid-19 na cidade.

A secretária municipal de saúde Ana Flávia, trabalhou para reforçar as equipes de saúde, a prefeitura de Porto Walter é a grande referência no combate a Pandemia na Região do Juruá, sendo uma das que apresenta menor índice de contágio e internações pelo coronavirus.

A vacinação rural iniciará neste sábado dia 10, pela comunidade Rio Cruzeiro do Vale.

E veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo: Os protocolos sanitários devido a pandemia, com o apoio do Prefeito de Porto Acre, Bené Damasceno, através da secretaria municipal de saúde, comandada pela Vice-prefeita Edna Cuiabano, foram realizados os primeiros atendimento do Programa Saúde Itinerante de 2021.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.