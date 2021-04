Assessoria – O Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual do Acre (CAP-AC), em parceria com a Rede de Leitura Inclusiva da Fundação Dorina Nowill, realiza atividades inclusivas, com programação alusiva ao Dia Nacional do Braille, celebrado em 8 de abril, nos dias 8 e 9, quinta e sexta-feira.

Na tarde desta quinta, a partir da 15 horas, será realizado um encontro virtual, pela plataforma Teams, que tem como tema “Braille, Família e Escola”, um diálogo com Eliana Cunha, especialista em Educação Inclusiva da Fundação Dorina Nowill, e deve contar com a participação de alunos com deficiência visual, famílias e educadores.

A segunda atividade será realizada na sexta, 9, a partir das 14h30. Trata-se de uma reunião virtual interativa, que tem como tema “Minicontos na ponta dos dedos”, um bate-papo com o autor Ademar de Queiroz e leitores convidados, sobre o livro “O Baú do Menino Deus”, obra em Braille colorida, disponível pelo canal da Fundação Dorina Nowill, no YouTube. O bate-papo enfatizará a obra publicada em formato acessível, com um projeto gráfico inovador e que desperta memórias e reflexões sobre ser e viver.

A programação alusiva ao Dia Nacional do Braille visa promover a reflexão acerca da importância do Sistema Braille, para que a pessoa com deficiência visual conquiste sua autonomia e avance no processo de inclusão educacional e social.

“Falar sobre esse dia é falar sobre uma conscientização da população sobre as ações que são necessárias e que visam à inclusão e também ao acesso à educação para as pessoas com deficiência visual”, pontua a Cristina Nogueira, coordenadora do CAP-AC.

O Dia Nacional do Braille teve sua data escolhida em homenagem ao nascimento de José Álvares de Azevedo, primeiro professor cego do Brasil, e quer conscientizar a população sobre ações que visam à inclusão e ao acesso à educação por parte de pessoas com deficiência visual.

O Sistema Braille foi criado em 1824, por Louis Braille, na França. É um código universal que permite às pessoas com deficiência visual utilizar a escrita e a leitura, promovendo o acesso ao conhecimento e a inclusão na sociedade, bem como o pleno exercício da cidadania.

A coordenadora Cristina Nogueira ressaltou ainda a importância da data: “É o dia em que se comemora um sistema por meio do qual a pessoa com deficiência visual, especificamente a pessoa com cegueira, consegue ter acesso tanto aos materiais escolares como a outros tipos de materiais”.

