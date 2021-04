A força da obstinação quando bem catalisada é capaz de transpor barreiras e de pulverizar obstáculos, por mais complexos que sejam. No interior do Ceará, uma legião de profissionais de saúde tem sido prova disso. Dia após dia eles superam as adversidades em prol de uma causa maior: A imunização contra a Covid-19 em Porto Acre.

Nos dias 3 e 4 a prefeitura montou um exército da imunização, que percorreu sete comunidades ribeirinhas de Porto Acre, que tiveram alegria e privilégio de receber assistência da administração, com toda equipe presente, liderada pelo prefeito Bené Damasceno e da vice Edna Cuiabano, que também responde pela secretaria de saúde.

O prefeito falou um pouco da importância de acompanhar as ações e estar mais perto do povo nesse momento de tanta dificuldade.

“Estamos com toda nossa equipe de saúde e nossa vice Edna, para imunizar nossos ribeirinhos, trouxemos mais de 400 doses para garantir a dignidade aos que mais precisam. Fiz questão de estar presente nessas comunidades, porque é o momento de união e solidariedade. Quero agradecer ao governador Gladson Cameli, ao secretário Alysson, pelo apoio recebido e claro ao empenho de nossa equipe liderada pela secretária Edna. Com força e união vamos vencer essa guerra e viver dias melhores, ” finalizou o prefeito.

Para a vice-prefeita e secretária de saúde Edna Cuiabano, o sucesso de Porto Acre no combate a Pandemia estar no esforço da equipe, começando do prefeito e terminando no agente de saúde, que percorre os caminhos mais difíceis para chegar onde as pessoas estão.

“Eu só tenho de agradecer pela equipe que temos, pelo compromisso do prefeito Bené, que como diz em nosso lema, ‘De domingo a Domingo’, não mede esforços para garantir as condições de trabalho aos nossos profissionais, estes incansáveis. Estamos vacinando pessoas acima de 18 anos, isso é exclusividade de Porto Acre, por isso precisamos valorizar o trabalho de cada um dos nossos agentes, ” disse Edna.

A galeria de imagens no final da Matéria, mostra a saga e os desafios das equipes de saúde, para levar vacinação aos moradores das comunidades mais distantes de Porto Acre. Pelo Rio Acre em canoas, pelos ramais em Trator, quadrículos, a pé em caminhos desafiadores, são alguns dos obstáculos enfrentado pelos profissionais da imunização.

Com 20 mil habitantes, o principal acesso ao município é por via terrestre, pela rodovia estadual AC-010, que liga a capital Rio Branco à sede do município, num trajeto de cerca de 58 km. Outro meio de chegar à sede do município é por meio fluvial, pelo rio Acre, que corta o município. A cidade tem uma grande malha viária de ramais e é urbanizada em uma geografia diferenciada, em projetos de assentamentos e vilas separadas; o que torna ainda mais complexo administrar e garantir assistência para todos.

O maior Programa de Assentamento Dirigido (PAD) de Porto Acre é o PAD Humaitá, com 900 famílias e 61 hectares. Os outros PAD são:

PA Caquetá

PA Porto Acre

PA Alonso (parte)

PA Espinhara II (parte)

PA Tocantins (parte)

PAE Barreiro

PAD Humaitá (parte)

PDS Nova Esperança

PE Polo Leiteiro de Porto Acre

Texto: Francisco Panthio

Imagens: Assecom Porto Acre