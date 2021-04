Assessoria – No Dia Mundial da Saúde, o Acre consolida mais um importante avanço no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Nesta quarta-feira, 7, teve início a vacinação de mais de 2,2 mil profissionais da segurança pública com idade a partir de 40 anos, o que representa 37,8% do efetivo das forças estaduais.

No quartel do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros, o subtenente da Polícia Militar, Marcos Roberto Silva de Souza, era o primeiro da fila. Há 28 anos atuando na defesa e proteção da sociedade, o policial não parou durante a maior crise sanitária da humanidade.

Assim como milhares de acreanos, o militar de 52 anos de idade também contraiu e venceu a Covid-19. Agora, após a primeira dose, Marcos Roberto fez questão de agradecer o empenho do governador Gladson Cameli, bem como reafirmou sua missão de continuar trabalhando em prol da população.

“Essa vacinação é de suma importância para nós, que estamos atuando na linha de frente e temos muito que agradecer ao governador pelo seu empenho. Graças a Deus, estou vacinado com a primeira dose para trabalhar e defender a sociedade”, declarou.

O policial federal Wander Morais Júnior também recebeu a primeira dose da vacina Coronavac. Atuando há 18 anos na área, o servidor lamenta que colegas de farda, infelizmente, não tiveram a mesma oportunidade. Com a certeza da imunização, ele conta que será possível desempenhar suas funções com mais segurança.

“Eu vim da Polícia Militar do Distrito Federal e lá, perdi muitos amigos. Essa priorização vem em um momento muito oportuno na valorização da segurança pública porque as polícias não pararam. Estar vacinado nos deixa mais calmos e tranquilos para podermos focar no nosso trabalho”, afirmou.

Ao todo, o Ministério da Saúde disponibilizou 4.520 doses para esta etapa da campanha . A imunização alcançará servidores da Polícia Militar (PMAC), Polícia Civil (PCAC), Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), Corpo de Bombeiros (CBMAC), Instituto Socioeducativo (ISE), Departamento de Trânsito do Acre (Detran), Polícia Federal (PF) e Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Em Rio Branco, a vacinação será feita, exclusivamente, no Comando-Geral do Corpo de Bombeiros, localizado no bairro Morada do Sol, e coordenada pelos próprios profissionais de saúde das forças de segurança. Já no interior do estado, a organização fica por conta das prefeituras municipais.

“Entre todos os serviços públicos que são oferecidos pelo Estado, os servidores da segurança são os mais vulneráveis para infecção e letalidade. Essa é uma medida prudente e audaciosa do governo do Acre, no sentido de estender a todos os profissionais da segurança essa vacinação, bem como de reconhecer o importante papel que eles têm desempenhado nesta pandemia”, observou Paulo Cezar Rocha dos Santos, secretário de Justiça e Segurança Pública.

“Estou muito confiante que estamos próximos de virar essa página”, diz Cameli

A priorização dos operadores de segurança sempre foi defendida pelo governador Gladson Cameli. Desde o início da pandemia, o gestor tem reconhecido e valorizado os mais de 5,6 mil servidores da área.

O chefe do Poder Executivo fez questão de acompanhar o primeiro dia de vacinação. Na oportunidade, Gladson dialogou, agradeceu e levou uma mensagem de esperança aos profissionais.

“Todo meu respeito a estes verdadeiros guerreiros, que arriscam suas vidas para que outras sejam salvas. Nada mais justo que priorizar a vacinação dos nossos profissionais da segurança e dizer que contamos com cada um deles para superarmos essa situação de uma vez por todas”, ressaltou.

Sempre otimista, o governador enfatizou que espera superar a pandemia de uma vez por todas e reafirmou que não vem medindo esforços para garantir a imunização da população acreana no menor tempo possível.

“Entre os meses de abril e maio, teremos novidades positivas. Estou muito confiante que estamos próximos de virar essa página e voltar a ter dias melhores”, argumentou.

Os protocolos sanitários devido a pandemia, com o apoio do Prefeito de Porto Acre, Bené Damasceno, através da secretaria municipal de saúde, comandada pela Vice-prefeita Edna Cuiabano, foram realizados os primeiros atendimento do Programa Saúde Itinerante de 2021.

