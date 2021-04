Em solenidade no Corpo de Bombeiros Militar do Acre, o governador Gladson Cameli (PP) falou a respeito da auditoria feita pela Controladoria Geral do Estado junto à Secretaria de Estado de Educação. Ele citou que não vai tolerar atos de corrupção no governo. Se comprovada as ilegalidades, Cameli vai exonerar os transgressões da lei.

“Eu não tenho problema quando há indícios. Quando há indícios, não quer dizer que seja verdadeiro. Se eu sou a favor da transparência. Quem estiver fazendo coisa errada se prepare que a caneta vai vir”, disse o governador acreano.

Quanto à lentidão no processo de vacinação contra a covid-19, ele cobrou as prefeituras agilidade. “Por que que não vacina? Tem dia que não tem vacinação. Qual é o conforto pra ficar de braços cruzados e não vacinar?”, questiona. Com informações de notícias da hora.

Veja o Vídeo: Os protocolos sanitários devido a pandemia, com o apoio do Prefeito de Porto Acre, Bené Damasceno, através da secretaria municipal de saúde, comandada pela Vice-prefeita Edna Cuiabano, foram realizados os primeiros atendimento do Programa Saúde Itinerante de 2021.

