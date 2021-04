A prefeitura de Marechal Thaumaturgo, representadas pelos seus gestores majoritários, iniciou na semana que se findou (quarta-feira, 31/03) a entrega de alevinos a piscicultores rurais do município, cadastrados junto a Secretaria Municipal de Agricultura.

Por motivo da burocracia e processo licitatório, foi perdido, no referido ano, o período de reprodução das espécies, sendo inviável a entrega dos alevinos na época por motivo do tamanho e logística de transporte.

No ano em curso, os trabalhos do projeto coordenados pelo Engenheiro Agrônomo da Secretaria Municipal de Agricultura Marcelo Batista (mestre em engenharia animal), foram retomados no início do ano, aonde no mês de março já foi possível adquirir os alevinos.

Foram licitados um total de 300 (trezentos) milheiros de alevinos de espécies variadas, no entanto a prefeitura, nessa etapa do projeto irá comprar um montante de 200 (duzentos) milheiros, atendendo em torno de 220 (duzentos e vinte) famílias que vivem na zona rural.

A entrega dos alevinos segue um calendário semanal, com a divisão do município em 05 (cinco) microrregiões. Cada pessoa/família cadastrada receberá um milheiro, e por vez, em determinadas situações meio milheiro para atender um maior número de pessoa possíveis.

A primeira entrega realizada na última quarta-feira, 31/03, se deu especificamente aos piscicultores do alto Juruá e dos Rios Tejo e Bajé. A segunda entrega está programada para próxima quinta-feira, 08/04, para o povo indígena ashaninka e arara do rio Amônia, e também para moradores cadastrado referido rio. Quanto a terceira entrega está programada para semana seguinte para os moradores das comunidades do baixo Juruá (Triunfo, Oriente e Feijão). Já a quarta e última entrega se destinará aos moradores do Projeto de Assentamento Amônia (PA Amônia).

O prefeito Isaac Piyãko e o vice Valdélio Furtado, juntamente com membros do Legislativo Municipal e secretários municipais, dentre os quais, o gestor da pasta de Agricultura, João Luciano, esteve acompanhando de perto a primeira etapa das entregas dos alevinos as dezenas de famílias do alto Juruá, Rio Tejo e Rio Bajé.

A inédita iniciativa no município por parte do poder público municipal, promoverá segurança alimentar aos munícipes, otimização dos açudes através da ocupação por peixes, diminuição da pressão pesqueira nos rios e lagos, competitividade devido a maiores ofertas de peixes no município, que consequentemente baixa os preços, dentre outras melhorias e benfeitorias.

Por: Cleudon França – Assecom/PMMTH.

Registros Fotográficos: Adjames Lima – Gabinete do Prefeito/PMMTH.