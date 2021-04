Assessoria – Em seu gabinete, o prefeito Zequinha Lima, recebeu na manhã dessa quarta-feira, 07, representantes da 058 Junta Militar de Cruzeiro do Sul, para uma conversa sobre o trabalho desenvolvido no município. Na ocasião, o prefeito agradeceu o empenho da junta durante as cheias do rio Juruá. Uma delas, a maior de toda a história.

No encontro também foi realizado uma breve solenidade de posse, oficializando o prefeito Zequinha, como presidente da Junta Militar de Cruzeiro do Sul. Esta é uma função que – constitucionalmente – deve ser atribuída ao prefeito do município.

Para Maria Sarlene, secretária responsável pela Junta Militar, o encontro foi muito satisfatório: “Agradecemos a disponibilidade do prefeito e a atenção que ele dá para nós. Acredito que essa parceria só vai trazer benefícios para a população, ainda mais nesses tempos tão complicados que estamos vivendo”, disse Sarlene.

Para Zequinha Lima, o encontro foi importante para agradecer e planejar a sequência do trabalho:

“Agradeço a parceria entre prefeitura e exército. É sempre importante! O exército foi fundamental no enfrentamento a maior alagação da história, que vivemos nesse ano”. E seguiu: “Me sinto honrado em ser presidente da Junta Militar, é uma função atribuída ao prefeito. E vou fazer o que estiver ao meu alcance para que o trabalho continue fluindo de forma eficaz e que possamos seguir cuidando da entrada dos nossos jovens no serviço militar, garantindo um serviço ágil e com a menor burocracia possível”, finalizou o presidente da Junta Militar de Cruzeiro do Sul.

