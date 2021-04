Assessoria – Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), torna público o edital de cadastro e seleção de servidores interessados na execução das atividades de instrutor para servidores efetivos e civis da Administração. Publicado no Diário Oficial desta quarta-feira, 7 de abril, o edital efetiva o acordo da Gratificação por Encargos de Cursos e Concursos (Gecc) para servidores da esfera estadual, publicado no decreto nº 8.907 do dia 26 de fevereiro de 2021.

Considerando a importância da formação inicial e continuada, além da qualificação profissional dos servidores públicos do Estado do Acre, o governador Gladson Cameli resolve, pela primeira vez na administração pública do Estado, gratificar o servidor que exercer a função de instrutor em cursos voltados para capacitação ou trabalhar na organização de bancas de concursos estaduais.

Para fazer parte do cadastro, o servidor público precisa preencher alguns requisitos como possuir certificado de conclusão de ensino médio técnico/regular ou diploma de graduação; apresentar declaração comprovando experiência profissional nas áreas correlatas ao Anexo Único do edital e estar no exercício de cargo público no executivo estadual, sem ter afastamento por atos de improbidade administrativa ou estar respondendo a processo administrativo disciplinar, comprovado por meio de “nada consta” de seu órgão de origem.

O candidato deverá acessar o portal do Departamento de Capacitação da Seplag por meio do link www.servicos.seplag.ac.gov.br/capacitacao e realizar a sua inscrição no período de 12 a 30 de abril de 2021. Após efetivada a inscrição, o candidato precisa enviar documentação comprobatória para o endereço eletrônico decap.servidor@ac.gov.br.

Para ter acesso ao Edital, além de conferir no Diário Oficial do dia 7 de abril, basta acessar o link http://seplag.acre.gov.br/editais-e-concursos/

Confira os cursos disponíveis para oferta de instrução

Excel Avançado; Sistema Eletrônico de Informações – SEI Básico; Sistema Eletrônico de Informações – SEI Avançado; Qualidade no Atendimento ao Público; Direito Administrativo com Ênfase no Servidor Público – Direitos e Deveres; Instrumentos de Gestão Pública – Módulo I; Instrumentos de Gestão Pública – Módulo II; Instrumentos de Gestão Pública – Módulo III; Instrumentos de Gestão Pública – Módulo IV; Contabilidade Pública com foco em Auditoria; Elaboração de Termo de Referência e Projeto Básico; Processo Administrativo e Sindicância: Teoria e Prática.; Tabela Dinâmica: Criação, análise e gráficos; Gestão do Sistema Safira; Metodologias ativas de Ensino: como usar em reuniões corporativas; Excel Básico; Planejamento Estratégico nas Organizações; Elaboração de Relatórios Técnicos – Resumos, Laudos e Pareceres Jurídicos; Educação Financeira; Gestão e Fiscalização de Contratos; Redação Oficial; Informática Básica; Produção e compartilhamento de documentos: Google Drive; Responsabilidade Civil do Estado; Introdução à Elaboração de Projetos; Power Point 2010 Básico; Power Point Avançado; Design Thinking; Gestão, Monitoramento, Avaliação e Prestação de Contas de Convênios com recursos de fontes Internacionais; Aplicação de sanções e as responsabilidades dos agentes públicos e privados nas contratações Públicas: Prevenção e Consequências; Etiqueta Profissional; Corel Draw; Como falar bem em público; Boas práticas na gestão de convênios; Web apresentações: Prezi e Pedlet; Cerimonial, Protocolo e Organização de Eventos Solenes Públicos; Gestão de Processos no Setor Público; Gestão de Folha de Pagamento.; Desenvolvimento de Competências Gerenciais e de Liderança; Administração e projetos de redes; Introdução à gestão de projetos; Gerenciamento de Conflitos; Linux para Infraestrutura; Virtualização de servidores; Windows Server 2019; Como editar videoaulas pelo celular usando aplicativos.

