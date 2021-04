Os estudantes que pretendem participar de cursos da Escola Municipal de Informática Nosser Almeida Tobu terão até o dia 10 de abril para fazer suas matrículas. A unidade de ensino da Prefeitura de Cruzeiro do Sul decidiu prorrogar o prazo para as inscrições que se encerrariam no final de março.

A Escola de Informática de Cruzeiro do Sul está disponibilizando um portfólio com os seguintes cursos para estudantes de ensinos médio, fundamental e para o público em geral: Operador de micro computador, Informática avançada, Informática administrador, Informática Melhor Idade, Técnicas de vendas, CorelDraw e Photoshop.

Para cumprir as normas sanitárias de prevenção ao novo coronavirus, as aulas serão aplicadas online e os estudantes deverão fazer suas inscrições também por meio da internet, através do link : https://forms.gle/3JRMu6vs2K2TnMou7