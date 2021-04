Assessoria – Durante reunião remota realizada nesta quarta-feira (7), na plataforma digital da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), os deputados estaduais reelegeram o deputado Chico Viga presidente da Comissão de Orçamento e Finanças (COF).

Ele foi reeleito com quatro votos favoráveis. Votaram a favor, os deputados Edvaldo Magalhães (PCdoB), Pedro Longo (PV), Cadmiel Bomfim (PSDB) e o próprio candidato.

Já eleito, Chico Viga disse que continuará presidindo a comissão priorizando sempre o diálogo. “Continuaremos nesse caminho, todas as matérias que estiverem em pauta serão devidamente discutidas com os membros da comissão”, enfatizou.

Além dele, o deputado Roberto Duarte (MDB) também concorreu à presidência da COF, mas foi voto vencido. “Isso é parte da democracia, tive só o meu voto e não me diminui em nada”, disse Roberto Duarte.

Após a votação para presidente, os deputados estaduais também reelegeram o deputado Neném Almeida para a vice-presidência da COF da atual legislatura.

A comissão, que é responsável por analisar projetos de lei de origem financeira, analisará o projeto de lei de autoria do Poder Executivo enviado essa semana ao Parlamento Acreano, que trata do auxílio emergencial de R $150 para mais de 18 mil famílias carentes em vulnerabilidade social.

