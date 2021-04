A deputada estadual Maria Antônia (PROS) na manhã desta quarta-feira (07), reiterou o pedido para que a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) realize o envio em curto prazo dos materiais necessários para as duas oficinas ortopédicas do estado do Acre que atende o público com deficiência física, incluindo as pessoas acometidas pela hanseníase.

Das duas oficinas ortopédicas, uma está localizada na Capital Rio Branco e a outra está localizada na Cidade de Cruzeiro do Sul no Hospital dermatológico, mas lamentavelmente já há um tempo as duas oficinas não dispõe do material necessário para a elaboração das próteses, órteses e coletes que essas pessoas com deficiência física tanto precisam.

A parlamentar destacou ainda a necessidade e as condições deste público, pois em se tratando de prótese e órtese o custo para adquiri-la é muito alto e boa parte do público das oficinas são aposentados que não tem condições de adquirir, por este motivo é de extrema importância que o estado envie esses materiais e não só paliativo.

Vale destacar que as oficinas ortopédicas do Estado do Acre já foi uma oficina de referência para todo o Brasil, onde pacientes de outros estados viam de outras cidades para adquirir suas próteses aqui no Acre, mas lamentavelmente, as oficinas enfrentam um momento de necessidade onde não dispões de material para suprir nem a demanda local.

“Eu gostaria que a Sesacre realizasse o envio desse material que é de extrema necessidade para um grande público que essas oficinas atendem, em sua maioria, são pessoas que infelizmente foram acometidos pela hanseníase e hoje carregam consigo alguma sequela, inclusive sequelas físicas e que contam com o apoio do estado para que lhes ajude nesta batalha, eu acredito e admiro o trabalho que essas oficinas desenvolve e gostaria que a secretaria de saúde do nosso estado pudesse dar uma atenção para esta demando”, concluiu a deputada Maria Antônia.

