Assessoria – A Central de Atendimentos Administrativos (OCA) suspendeu o atendimento presencial desde o dia 3 de fevereiro, após a publicação do decreto nº 6.206, que colocou todas as regionais do Acre no nível de risco de bandeira vermelha. E, para atender a demanda dos cidadãos, ampliou a capacidade realizada pelas centrais telefônicas e pelas redes sociais, o que proporcionou a continuidade dos atendimentos.

No total, somente no mês de março, nas três unidades da OCA no estado (Rio Branco, Xapuri e Cruzeiro do Sul), a procura contabilizou 13.398 atendimentos. Um aumento significativo se comparado a fevereiro, que fechou o mês com 12.474 atendimentos remotos. Em Rio Branco foram 11.208, Xapuri fechou março com 1.622 e Cruzeiro do Sul, 568.

Além das orientações por telefone e entrega de documentos que já haviam sido solicitados antes da suspensão dos atendimentos, como carteiras de identidade, carteiras de habilitação e certificados escolares, a Diretoria da OCA está realizando oficinas internas e capacitação dos colaboradores, sempre visando a melhoria dos serviços, inclusive do atendimento remoto.

“Intensificamos o trabalho com nossa equipe, para que todos os cidadãos consigam ser atendidos e orientados, visando reduzir o impacto pela suspensão do atendimento presencial. Como gestores públicos, precisamos pensar em inovações para que as demandas sejam atendidas, mas respeitando as orientações dos órgãos de saúde, a fim de evitar contaminação pelo coronavírus”, explica Francisca Britto, diretora técnica da OCA.

Serviço – Canais de Atendimento

Segue a relação dos canais de atendimento para o cidadão entrar em contato e tirar suas dúvidas a respeito dos serviços ofertados. Os horários de atendimento são: em Rio Branco das 7h30 às 17h, em Xapuri e Cruzeiro das 7h30 às 12h30.

Telefones:

OCA Rio Branco: 3215-2400/3215-2411/3215-2427/32152478/3215-2445/3215-2472/3215-2475/3215-2477/3215-2480/3215-2481

OCA Cruzeiro do Sul: 3322-3850/3322-8569

OCA Xapuri: 3542-2272

Redes sociais: Redes sociais Instagram e Facebook: OCA Acre

