O prefeito Zequinha Lima visitou, na manhã dessa terça-feira, 6, o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), no bairro da Cobal, em Cruzeiro do Sul.

O CRAS recebe programas sociais e atende público de várias idades. Os principais projetos em execução no CRAS/Cruzeiro do Sul, são: o PAIF, Serviço de Proteção e Atendimento à Família; o BPC, Benefício de Prestação Continuada; e o programa Criança Feliz, que realiza busca ativa para prestar auxílio as crianças que necessitam de cuidados.

Para Maria José, coordenadora do programa Criança Feliz, a visita do prefeito Zequinha renova o ânimo da equipe: “A gente fica feliz demais pela visita e pela atenção que o prefeito nos dá. Pra gente é muito importante que ele veja o trabalho que desenvolvemos aqui. Tenho certeza que ele ainda vai nos ajudar bastante”, disse Maria José.

O prefeito Zequinha Lima disse que ainda está buscando estabelecer uma rotina de visitas aos espaços: “Nós entramos na prefeitura a toda velocidade. Encontramos situações graves de emergência. Por isso, ainda não consegui estabelecer uma rotina de visitas às secretarias e aos lugares onde a prefeitura atua junto da população”. E seguiu: “Mas hoje, consegui vir no CRAS, e a principal coisa que vim dizer foi: Muito obrigado! Afinal, as equipes da assistência social estiveram trabalhando no atendimento e no apoio às famílias afetadas pela pandemia e pela alagação. E continuou: “Também deixei muito claro que eles terão um prefeito parceiro, com quem poderão ter um diálogo constante. Nós estamos trabalhando muito, mesmo com dificuldades financeiras, para que nossas equipes tenham condições dignas de trabalhar”, finalizou Zequinha.

O que é o CRAS?

O CRAS é uma unidade pública que presta – nos municípios – serviço de assistência social em áreas de risco social.

Qual a função do CRAS?

O Centro de Referência de Assistência Social tem por objetivo principal oferecer serviços – através de programas sociais – para a população carente ou em risco social. Também é função do CRAS: fortalecer a rede social local, prevenir as situações de risco, garantir direitos, vínculos familiares e comunitários.

