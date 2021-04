Após cerca de três meses de investigações, a Polícia Civil deflagrou a primeira fase da “Operação Falsa Guia” e prendeu sete pessoas supostamente envolvidas em roubo de gado e uso de Guia de Transporte de Animais (GTA) falsa, na cidade de Feijó, no interior do Acre.

A ação contou com a parceria do Instituto de Defesa Animal e Florestal (IDAF). Ao todo, foram cumpridas 10 ordens judiciais, sendo sete mandados de prisão preventiva e três de busca e apreensão, expedidos pela Vara Criminal da Comarca de Feijó.

Durante a operação, foram apreendidos materiais que, segundo a polícia, comprovaram a efetividade dos investigados nos crimes de roubo de gado, uso de documento falso, falsificação de documento público, declaração de dados falsos, e fraude contra administração pública. A investigação policial teve início em janeiro de 2021.

Conforme a polícia, o crime se consolidava quando o gado era roubado e transportado para fazendas previamente agendadas para receber os animais. Depois disso, os investigados “esquentavam” o rebanho com a falsificação das GTA’S.

Das sete pessoas presas, de acordo com a Polícia Civil, duas delas agiam como “laranja” no esquema de roubo de gado, dando cobertura e fazendo declarações de aquisição de rebanho falsas, o que possibilitava a retirada de GTA’S que, por sua vez, eram usadas no transporte dos animais.

Prejuízos

O delegado Railson Ferreira, responsável pela investigação, informou que a ação criminosa gerou prejuízos à arrecadação de impostos e possibilitou o transporte de animais sem o devido controle sanitário e possível transporte de carga viva de origem duvidosa. Ainda segundo ele, as investigações continuam e devem desdobrar em outras operações.

“Foram movimentadas centenas de cabeças de gado nesse esquema, mas ainda vamos fazer o levantamento do prejuízo, da renda e depois vamos pedir o sequestro dos bens. É uma investigação longa, nesse momento nós caracterizamos o esquenta e os furtos”, afirmou o delegado.

Ainda durante a ação policial, foi possível recuperar 12 cabeças de gado que foram identificadas pelo real proprietário através da marca. Todos os presos foram conduzidos à delegacia do município para prestarem depoimentos e em seguida colocados à disposição da justiça. Com informações do G1 Acre.

