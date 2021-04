PM/AC – Militares do 1° Batalhão de Polícia Militar, prenderam dois indivíduos com uma motocicleta roubada e um simulacro (arma de brinquedo), na avenida Antônio da Rocha Viana, em Rio Branco.

Os policiais realizavam patrulhamento, quando receberam informações que uma dupla em uma motocicleta roubada estavam trafegando nas proximidades da avenida Antônio da Rocha Viana, a equipe policial conseguiu avistar os suspeitos e realizar a abordagem, na busca pessoal, foi encontrado um simulacro de pistola, objeto no qual a dupla teria utilizado para realizar crimes na região.

A guarnição encaminhou os envolvidos, juntamente com o veículo recuperado, à delegacia para que fossem tomadas as providências cabíveis.

