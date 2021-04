Até o momento a empresa OI não se manifestou sobre a queda ocorrida na tarde desta terça-feira – Imagem: Blog da Floresta

A Empresa de telefonia OI Telecomunicações é quem detém o controle e distribuição dos serviços de internet e telefonia na cidade, interligados pela fibra óptica, que sai de Rio Branco e percorre todo trajeto da Br-364 e chega na cidade.

Em tempos de Pandemia os negócios e serviços funcionam boa parte por delivery e sem comunicação isso acarreta em prejuízos incalculáveis para centenas de pessoas.

Nas redes sociais foram muitas as manifestações e revolta de diversas pessoas, que se dizem saturado dessa pouca vergonha e humilhação causada pelo monopólio da empresa OI.

O prejuízo fica por conta dos operadores desses serviços, que deixam de ser chamados por centenas de clientes, por conta da falta de sinal telefônico e de internet.

Por exemplo os motoristas de aplicativos ficam impossibilitados de serem acionados, entregadores do amo de alentos , gás, água e o mais grave, parentes dos internados no Hospital Regional do Juruá ficam se receber notícias de seus entes.

Até o momento a empresa OI não se manifestou sobre a queda ocorrida na tarde desta terça-feira.

