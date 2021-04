Eleitos com a promessa de revolucionar a geração de emprego e desenvolvimento no Acre, a chapa Gladson Cameli (PP) e Wherles Rocha (PSL) tinha tudo para deslanchar na gestão do governo do Acre. Com uma bancada parlamentar de aliados majoritária, tanto estadual quanto federal o governo tem missão e demandas para muita gente.

Rocha com seu ego centro e mania de querer protagonizar as ações, encarnou um estilo nunca visto por um vice nos últimos governos que passaram pelo palácio Rio Branco. O vice-governador desde de logo quis dividir o poder com Gladson e fez exigências e até chantagens políticas, Gladson até cedeu e parecia que ainda não era o fim. Quase nenhuma das áreas adotadas por Rocha evoluiu, sempre com gargalos e problemas de todas as ordens, ele partiu para o embate, se transformou no vice opositor e faz inveja aos deputados Edvaldo Magalhães (PCdoB) e Daniel Zen (PT), dois dos principais parlamentares da oposição ao governo.

Buscamos uma referência bem conhecida da política acreana, o vice-prefeito de Cruzeiro do Sul Henrique Afonso, para mostrar ao vice-governador Major Rocha, que ser auxiliar na gestão não diminui a importância de sua capacidade.

Henrique tinha tudo para ser o candidato da cabeça de chapa da coalizão que elegei Zequinha Lima prefeito. Liderava as pesquisas, tem um currículo invejável na política e credibilidade inatingível. Em meio à guerra para definir a chapa capaz de enfrentar o MDB da família Sales, Henrique optou por um recuo, o que foi fundamental para juntar todos em um só grupo.

Com 56 anos, um mandato de vereador, três de deputado federal e uma vida de muitas lutas no movimento social, Henrique virou um vice que todos os gestores gostariam de ter.

Sabe se comportar na posição de auxiliar, ajuda planejar e desenvolve as ações junto do seu titular e se destaca para as demandas que a ele são delegadas. Essa harmonia e entendimento, faz com que administração de Zequinha Lima e Henrique, seja uma das mais destacadas nesses primeiros meses da nova safra de prefeito.

Bem que nosso experiente vice-governador poderia se espelhar nesse bom exemplo e se prontificar para junto de Gladson, atuarem em unidade para desenvolver aquilo que se propuseram. Ainda dar tempo!

