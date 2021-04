No requerimento, o parlamentar sugere ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a expansão do Programa Mais Médicos Pelo Brasil para que os municípios acreanos tenham condições financeiras de contratar mais profissionais de saúde, principalmente no atual momento em que o Acre enfrentar aumento do número de casos de Covid-19 e surto de dengue.

Ainda no requerimento, Jesus Sérgio justifica a sua solicitação afirmando que o Acre vive simultaneamente a crise sanitária e os problemas deixados pela cheias dos rios onde residências, estradas rurais e plantações foram afetadas, causando prejuízos e desabrigando milhares de famílias, que sem ter para onde ir, dependem das prefeituras para abrigo, alimentação e assistência à saúde.

“A saúde pública do Acre precisa contratar mais médicos para suprir a necessidade da população. Não podemos deixar o nosso povo sem atendimento médico diante de uma demanda que aumenta a cada dia. Estamos ainda no meio de uma pandemia e com casos de dengue em alta, por isso, encaminhei este requerimento ao Ministério da Saúde, pois o Acre precisa urgente de mais profissionais de saúde”, afirmou Jesus Sérgio.

Para enviar o requerimento ao Ministério da Saúde, o deputado Jesus Sérgio teve como base dados do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Acre (COSEMS-AC).

O COSEMS-AC fez um levantamento e chegou à conclusão que para resolver essa defasagem da presença de médicos no Estado e atender toda a população do Acre, é preciso a contratação de mais 92 profissionais por meio do Programa Mais Médicos Pelo Brasil.

E veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo: Os protocolos sanitários devido a pandemia, com o apoio do Prefeito de Porto Acre, Bené Damasceno, através da secretaria municipal de saúde, comandada pela Vice-prefeita Edna Cuiabano, foram realizados os primeiros atendimento do Programa Saúde Itinerante de 2021.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.