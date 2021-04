Assessoria – O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) divulgou um comunicado suspendendo o atendimento em sua Unidade de Vistoria, localizada na Travessa Caramuru, 113, bairro 7 BEC, em Rio Branco. O motivo da suspensão dos serviços foi a testagem positiva de alguns servidores para Covid-19.

O órgão vai aproveitar o tempo de paralisação para desinfetar o local, entre as medidas que fazem parte do protocolo de segurança sanitário definido pelo Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19.

A instituição explica ainda que todos os agendamentos marcados para os dias de suspensão serão remarcados para outra data e avisados aos interessados via contato telefônico.

A autarquia esclarece que apenas a Unidade de Vistoria está com os serviços suspensos. Os atendimentos nas unidades de Veículos, Habilitação, Parqueamento e Ciretrans continuam sendo realizados.

