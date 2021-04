O deputado estadual Jenilson Leite, solicitou em sessão virtual da Assembleia Legislativa do Acre, nesta terça-feira, 6, informações sobre a aquisição das 700 mil doses de vacina da Sputnik V, anunciado pelo Governo do Acre.

“Precisamos de informações concretas”, destacou o parlamentar. Jenilson ainda lembrou que já havia solicitando na última sessão da Aleac ao líder do Governo, “Solicitei ao líder, Pedro Longo, as informações acerca de quais elementos concretos nós temos em mãos acerca da aquisição da vacina sputnik, 700 mil doses”.

“O Estado anunciou que estaria negociando através do consórcio dos Governadores do Nordeste a aquisição dessa vacina, porém, nós ainda não temos de fato as informações reais deste assunto”, disse Leite.

Jenilson ao finalizar, afirmou que além da aquisição das vacinas o Estado também enfrenta a baixa aplicação das vacinas pelas Prefeituras. Segundo dados o Acre já recebeu 163.540 doses, mas aplicou até o momento apenas 62.125 doses.

“Nós sabemos que que as vacinas são administradas pelas Prefeituras, mas até o momento, segundo os jornais, apenas 38% foram aplicadas e nós já tínhamos alertado que era necessário o Governo do Acre colocasse sua equipe e ajudar as prefeitura, pois não estamos dando conta das doses enviadas pelo Ministério da Saúde”.

